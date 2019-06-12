بالصور..مواطنو مدينة بريكة يحتجون على الوضعية الكارثية لقطاع الصحة بالمدينة

شن صبيحة اليوم الأربعاء عشرات المواطنين ببلدية بريكة ولاية باتنة وقفة إحتجاجية ضد مسؤولي القطاع الصحي ببريكة

المحتجون تجمعوا أمام مدخل مستشفى محمد بوضياف بطريق باتنة، أين طالب المواطنون توقيف المهازل المستمرة في الجانب الصحي للمدينة

وتشهد كامل المؤسسات الإستشفائية لبريكة حالة يرثى لها في ظل إنعدام الخدمات الصحية وغياب كلي للعلاج داخل المؤسسات

وناشد المحتجون الجهات الوصية وعلى رأسها وزارة الصحة بالتدخل العاجل والفوري لإنقاذ الصحة في البلدية بعد أن دخلت الإنعاش

وعبر المواطنون عن سياسة المحسوبية التي يتعامل بها بعض الأطباء والممرضين بالمؤسسات الإستشفائية مع المرضى

بسبب حرمانهم من الإستفادة من أجهزة المستشفيات على غرار “السكانير”، “الراديو” وغيرها من الأجهزة بحجة أنها معطلة .