بالصور.. مواطني أدرار يحتجون على نقص المرافق التربوية

إحتج جمع من مواطني بلدية “تسابيت “ولاية أدرار، صباح اليوم الأربعاء، على نقص الهياكل التربوية.

وجاء الإحتجاج تزامنا مع الدخول المدرسي الجديد، حيث طالب المواطنون وأولياء التلاميذ السلطات المعنية بالتدخل لإنهام معاناة التلاميذ.

المواطنون طالبو بتشيد ثانوية جديدة، في ظل وجود ثانوية واحدة فقط على مستوى الدائرة.

وتشهدت الثانوية الوحيدة إكتظاظ كبير داخل الاقسام ،خاصة وبعد زيادة نسبة الإنتقال لطور الثانوي .

وأختار المواطنون الثانوية، مكان للإحتجاج ورفع إنشغالتهم للسلطات المعنية بطريقة سلمية، للأخذ بمطالبهم بعين الإعتبار.