بالصور.. موبيليس تكرم بلماضي بعد التأهل إلى الدور الفاصل

زار الناخب الوطني جمال بلماضي اليوم الأربعاء مقر مؤسسة إتصالات الجزائر للهاتف المحمول موبيليس بالعاصمة في اطار عقد الشراكة الموقع بينهما للاعمال الخيرية.

وأشرف الرئيس العام لمؤسسة اتصالات الجزائر للهاتف النقال موبيليس شوقي بوخزاني على تكريم الناخب الوطني جمال بلماضي بعد التأهل الذي حققه رفقة الخضر إلى الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2022.

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