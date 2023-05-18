بالصور.. موتسيبي في عنابة لمتابعة القمة بين مالي وبوركينافاسو

وصل رئيس الإتحاد الإفريقي لكرة القدم موتسيبي بمدينة عنابة اليوم الخميس، تحسبا لمتابعة المباراة الترتيبية بين مالي وبوركينافاسو.

وستجري المباراة الترتيبية غدا بملعب 19 ماي بعنابة ضمن منافسة كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة.

كما سيجري الموعد الهام غدا والأمر يتعلّق بالنهائي بين المغرب والسنغال بملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

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