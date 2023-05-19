بالصور.. موتسيبي وحماد وزفيزف متواجدون بملعب نيلسون مانديلا

تواجد المسؤول الأول عن الإتحاد الإفريقي لكرة باتريس موتسيبي بالمنصة الشرفية لملعب نيلسون مانديلا.

وتابع باتريس موتسيبي المباراة رفقة كل من وزير الشباب و الرياضة عبد الرحمان حماد إلى جانب رئيس الفاف جهيد زفيزف.

كما حلّ وفد سامي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رفقة الرئيس موتسيبي أين تابع النهائي بين المغرب والسنغال، واخذ نظرة عن المنشأت في الجزائر عامة وبالخصوص ملعب نيلسون مانديلا.

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