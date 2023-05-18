بالصور.. موتسيبي يترأس اجتماع المكتب التنفيذي للكاف بالجزائر

ترأس باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الخميس، اجتماع المكتب التنفيذي لـ”الكاف”، المنعقد بالجزائر.

وتواجد موتسيبي، بمركز المؤتمرات الدولي، بالجزائر العاصمة، أين تم انعقاد اجتماع المكتب التنفيذي لـ”الكاف”.

كما شهد هذا الاجتماع مناقشة رئيس الكاف، وأعضاء مكتبه التنفيذي، عدة قضايا هامة، أبرزها نضام التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المقرر، أن يستغل باتريس موتسيبي، تواجده بالجزائر، لحضور نهائي كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 الجزائر 2023، غدا الجمعة، بملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي.