بالصور.. موتسيبي يكشف عن مجسم كأس الدوري الإفريقي

كشف رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، باتريس موتسيبي، اليوم الجمعة، عن مجسم كأس الدوري الإفريقي.

وعقد موتسيبي، مؤتمر صحفي، بالعاصمة التنزانية، دار السلام، بحضور المدير الفني لـ”لفيفا”، أرسن فينغر، وعدة شخصيات بارزة في الساحة الكروي الإفريقية.

وخلال هذا المؤتمر، قام رئيس “الكاف”، بازاحة اللثام عن الكأس التي سيرفعها الفائزة بهذه الطبعة الاولى من الدوري الإفريقي.

وتفتتح منافسة الدوري الإفريقي، اليوم الجمعة، ببالمبارا التي ستجمع نادي الأهلي المصري، مع مضيفه سيمبا التنزاني.

يذكر أن بطولة الدوري الإفريقي تجري بمشاركة ثمانية أندية إفريقية، والتي يتنال كل منها مليون دولار نظير مشاركتها، فيما يسنال المتوج باللقب بجائزة مالية قدرها 4 مليون دولار.