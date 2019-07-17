بالصور.. موظفو الشؤون الدينية يحتجون أمام مقر  “UGTA”

نظم، اليوم الأربعاء، الأئمة وموظفي الشؤون الدينية، وقفة احتجاجية، أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالعاصمة، تنديدا بالأوضاع المزرية، التي آل إليها القطاع.

وقد رفع الأئمة وموظفي الشؤون الدينية، مجموعة من الشعارات ولافتات، المناوئة والمناهضة للسياسة المتبعة في قطاع الشؤون الدينية، من بينها “التنديد بالفساد “و”التجاوزات”و”الاعتداءات” و”التهميش”.

إضافة الى مطالبتهم بحقهم في “الحصول على سكن” مع دعوتهم “لتفعيل قانون الامام “.

وقد خرج البيان الختامي، لتنسيقية الوطنية للائمة وموظفي الشؤون الدينية، بمجموعة من المطالب ، أهمها ضرورة استعجال في اصدار قانون أو مرسوم يُحرم المساس بالرموز الدينية ويتكفل بحماية الامام حماية قانونية ،

كما دعت التنسيقية، الوزارة الوصية، بتفعيل جلسات الحوار، التي كانت بين الشريك الاجتماعي والوزارة على أرض الواقع ،

مع التسريع في علاج كل القضايا العالقة، التي أضرت بالقطاع أهله من اعتداءات ادارية، والتجاوز في استعمال السلطة والنفوذ .

وطالبت التنسيقية، ايقاف التحويلات التعسفية في حق أهل القطاع وتسهيل التحويلات بين الولايات للمطالببين بذلك .

وتثمين الشهادات الجامعية لأبناء القطاع، وتعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي.

كما أكّدت التنسيقية، حرصها على حفظ على أمن البلاد، وتماسك المجتمع و بنيته، والتلاحم بين الشعب وجيشه.