بالصور.. موظفو “الفاف” يكرمون الرئيس خير الدين زطشي

كرم موظفو الإتحاد الجزائري لكرة القدم، الرئيس خير الدين زطشي، نظير ما حققه من أهداف، منذ توليه رئاسة “الفاف”، أبرزها التتويج بكأس أمم إفريقيا 2019.

ونظم موظفو “الفاف”، حفل صغير على شرف خير الدين زطشي، أين شكر هذا الأخير بدوره، عمال اتحاديته، سواء بمقر دالي ابراهيم، أو بمركز سيدي موسى، على هذه المبادرة.

كما حث زطشي، عماله على ضرورة الحفاظ على هذه الروح العنوية العالية، التي غمرتهم بعد التتويج بكأس أمم إفريقيا.

ودعى رئيس “الفاف”، جميع عمال هيئته، لوضع كرة القدم الجزائرية، كأبرز اهتماماتهم في الحاضر والمستقبل، من أجل بلوغ الأهداف المسطرة، وتحقيق المزيد من النجاحات.

وكشف الموقع الرسمي لـ”الفاف”، أن خير الدين زطشي، رفقة مكتبه، يدرسون امكانية القيام بجولة بكأس أم إفريقيا، عبر ولايات الوطن، لمشاركة فرحة هذا التتويج مع جميع الشعب الجزائري.