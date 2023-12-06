بالصور: مولوجي تزور الشاعر الشعبي ياسين أوعابد

قامت وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة صورية مولوجي أمس بزيارة تكريمية إلى الفنان والشاعر الشعبي ياسين أوعابد.

وحسب بيان وزارة الثقافة الزيارة كانت فرصة للاطمئنان على الوضعية الصحية بصاحب رائعة ياالدنيا. كما سلمته البطاقة الجديدة للفنان.

وبالمناسبة أصغت الوزيرة لانشغالات الفنان حول الشعر الشعبي الجزائري و سبل الحفاظ عليه وتدوينه كونه من أهم الملامح التراثية الحافظة للهوية وللذاكرة الثقافية الوطنية.

ويعتبر الفنان والشاعر الشعبي ياسين أوعابد من أهم الأصوات الشعرية الشعبية وخاصة في الطابع العاصمي، وقد أدى أشعاره وكلماته العديد من الأصوات الفنية في الجزائر كان أبرزهم الفنان الفقيد كمال مسعودي.