بالصور.. مولودية الجزائر تحط الرحال برين الفرنسية

وصل وفد مولودية الجزائر إلى مدينة رين الفرنسي لخوض تربص صيفي استعدادا للموسم الكروي الجديد يوم 14 سبتمبر القادم.

و عرفت السفرية تواجد جميع اللاعبين باستثناء موالي لسبب إداري و يوسف بلايلي المقاطع لتدريبات الفريق و الحارس موساوي .

و من المنتظر، ان يقوم القائد عبد اللاوي و رفقائه بحصة استرخائية قبل الشروع في التدريبات الجدية بداية من يوم غدا.

و من المنتظر، أن يواجه الفريق العاصمي عدد من الفرق الفرنسي التي تنشط في الليغ 1 و الليغ 2، وديا خلال المعسكر التدريبي.

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