بالصور.. مولودية الجزائر تدشن مركز تدريباتها الجديد “عبد الرحمان عوف- بابا حمود”

دشنت عائلة فريق مولودية الجزائر، صباح اليوم الخميس، المركز الجديد لتدريبات الفريق، الواقع بزرالدة.

وجرى حفل تديشين هذا المركز الجديد للتدريبات، بحضور وزير الرياضية وليد صادي، ومسؤولي فريق مولودية الجزائر، بالإضافة للعائلة الكبيرة للفريق، من لاعبين، ومسيريين سابقين.

ويحمل المركز الجديد لتدريبات فريق مولودية الجزائر، الواقع بزرالدة، اسم “عبد الرحمان عوف- بابا حمود”.

ومن شأن هذه المنشأة الرياضية، أن تمنح إضافة كبيرة لفريق مولودية الجزائر، خلال السنوات المقبلة.