بالصور.. مولودية الجزائر تشارك في احياء الذكرى الـ68 لاستشهاد علي لابوانت

شارك مسؤولي فريق مولودية الجزائر، أمس الأربعاء، في احياء الذكرى الـ68، لاستشهاد بطل شورة التحرير الجزائرية، علي عمار، المدعو “علي لابوانت”.

وتنقل اللاعب الأسبق لمولودية الجزائر، عمر بطروني، إلى مدينة مليانة، مسقط رأس الشهيد “علي لابوانت، للمشاركة في احياء هذه الذكرى، كممثل عن فريق مولودية الجزائر.

كما قاسم بطروني، عائلة الشهيد، وسكان مدينة مليانة، إلى جانب السلطات المحلية، احيائهم هذه الذكرى، ليحظي بعدها بتكريم رمزي.

يذكر أن الملعب الجديد لفريق مولودية الجزائر، والمتواجد بالدوير “العاصمة”، يحمل اسم الشهيد على عمار، المدعو “علي لابوانت”.