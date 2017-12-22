أمضى رسميا اليوم الجمعة مُهاجم فريق مولودية وهران السابق “محمد سويبع” على عقده مع فريق مولودية الجزائر لمدة 18 شهرا.

وقدمت إدارة “العميد” مُهاجمها لوسائل الإعلام اليوم بالمدرسة العليا للفندقة بعين البنيان على هامش الحصة التدريبية الأولى بعد فترة الراحة.

هذا وباشر “سويبع” التدريبات مُباشرة مع فريقه الجديد تحضيرا لمُواجهة الدور 32 من كأس الجمهورية ضد وداد تلمسان السبت القادم.

وللتذكير فإن “محمد سويبع” يُعتبر إبن منطقة “براقي” بالجزائر العاصمة ولعب سابقا لأندية “نادي بارادو” و”مولودية وهران”.