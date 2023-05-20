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الرياضة

بالصور.. مولودية الجزائر تفوز بسداسية أمام جمهورية الصحراء الغربية

بقلم عزيز طالبي
بالصور.. مولودية الجزائر تفوز بسداسية أمام جمهورية الصحراء الغربية
الجزائر
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حسم فريق مولودية الجزائر الفوز لصالحه في المباراة الودية التي جمعته بمنتخب جمهورية الصحراء الغربية بملعب نيلسون مانديلا.
و سجّل فريق مولودية الجزائر رباعية كاملة من إمضاء أوكيل في الدقيقة 5 من عمر الشوط الأول، فيما أضاف الهدف الثاني نفس اللاعب في الدقيقة 9 من عمر المباراة.
وشارك المدافع حلايمية في المهرجان التهديفي، بعدما سجّل هدفه الشخصي في الدقيقة 58 من عمر الشوط الثاني، في حين سجّل الهدف الرابع الملغاشي رازا.

ليعود مجدّدا المهاجم الطاهر، و يسجّل الهدف الخامس في الدقيقة 85 ، قبل أن يعيد نفس اللاعب نفس السيناريو في الدقيقة 95 من عمر المواجهة الودية.

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