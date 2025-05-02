بالصور.. مولودية الجزائر تفوز وديا بخماسية على حساب نجم القليعة

خاض فريق مولودية الجزائر، أمس الخميس، مباراة ودية تحضيرية، في مواجهة فريق نجم القليعة، استعدادا للمرحلة المتبقية من الموسم الجاري للبطولة.

وحقق فريق مولودية الجزائر، فوز عريض في هذه المبارة التحضيرية، بنتيجة خمسة أهداف كاملة مقابل هدف واحد، على حساب نجم القليعة.

وتداول على تسجيل أهداف المولودية في هذه المباراة، كل من حميدي، نعيجي، واتارا، بالإضافة لبانغورا الذي بصم على ثنائية.

يذكر أن هذه المباراة الودية التحضيرية، التي جمعت مولودية الجزائر، بنجم القليعة، جرت بمركز تدريبات المولودية، “عبد الرحمن عوف - بابا حمود” بزرالدة.