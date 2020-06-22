بالصور.. مولودية الجزائر يقطع خطوة جديدة نحو الإحتراف

أمضت إدارة مولودية الجزائر، على اتفاقية ثلاثية، مع كل من مديرية المراقبة والتسيير المالي، ومعهد “ianor”، تنفيذا للإجراءات الجديدة التي أقرّتها الفاف لمتابعة الأندية.

وكشف الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، أن هذه الإتفاقية، تم إبرامها من طرف رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، عبد الناصر ألماس، مرفوقا بناصر بويش، مسؤول الإتصال في الفريق.

وكانت “الفاف” ممثلة في توقيع هذا الإتفاق، بأمينها العام محمد ساعد، ورئيس مديرية المراقبة والتسيير المالي، رضا عبدوش، بالإضافة لكل من حميد زروغي، آنا غورزا، آنا بوسافير وبلقاسم.أ.

وأكد الإتحاد الجزائري لكرة القدم، بأن هذه الإتفاقية، هي شرط أساسي للحصول على رخصة النادي المحترف في موسم 2020-2021.