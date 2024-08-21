بالصور ..مولودية الجزائر تختتم تحضيراتها لمواجهة واتانغا

اختتم فريق مولودية الجزائر استعداداته لمواجهة واتانغا الليبيري، اليوم الأربعاء، بالمركز الرياضي بزرالدة.

وعرفت الحصة التدريبية تواجد أغلبية اللاعبين، بما فيهم المستقدم الجديد الطيب مزياني، الذي أبان عن جاهزية كبيرة.

و وضع المدرب أمير بوميل أخر الروتوشات على تشكيلته الأساسية التي سيعتمد عليها يوم غد امام واتانغا، خلال المباراة التي ستجري ضمن منافسة رابطة أبطال إفريقيا.

كما ستجري المواجهة بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة بداية من الساعة الثامنة، في إياب الدور التمهيدي.

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