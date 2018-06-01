بالصور..  مياه الأمطار تغمر عديد المساكن في تيسمسيلت

غمرت المياه عديد المساكن بولاية تيسمسيلت جراء الأمطار الغزيرة التي تهاطلت مساء اليوم الجمعة بالمنطقة .

وحسب مصالح الحماية المدنية فقد سجلت تسرب الأمطار للعديد من المساكن على مستوى عدة أحياء بمدينتي تيسمسيلت وأولاد بسام.

إضافة المرجة وبن تمار وبن سهلة وشعباوي و120مسكن، ما إستدعى تدخل أعوان الحماية.

كما تسببت الامطار الغزيرة في تجمع كميات كبيرة من المياه على مستوى الطرقات الحضرية بالمدينتين المذكورتين.

وتدخل ذات المصالح بالتعاون مع “أسروت” لتصريف مياه الأمطار من داخل المساكن المتضررة والعمل على إعادة فتح المحاور الطرقية الحضرية.