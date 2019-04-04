بالصور.. مياه الأمطار والبرد تغرق مدينة السخر العتيق

غمرت مياه الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرد التي تساقطت بعد ظهر اليوم الخميس على قسنطينة عديد الأحياء الواقعة بوسط المدينة.

وسخرت مصالح الحماية المدنية عدة وحدات و فرق تعمل على ضخ المياه بعديد الأحياء.

وكانت أحياء فضيلة سعدان و كوحيل لخضر و كذا تلك الواقعة بالقرب من محطة بن عبد المالك رمضان للترامواي من بين المناطق التي غمرتها هذه المياه.

وفي نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية، تم الإعلان عن احتمال تساقط كميات معتبرة من الأمطار تكون مصحوبة في بعض الأحيان بالبرد عبر بعض ولايات شرق و جنوب شرق البلاد بدءا من مساء اليوم الخميس.

جدير بالذكر أنه ينتظر أن يصل حجم التساقط المطري أو يتجاوز 30 ملم محليا خلال مدة صلاحية هذه النشرية الخاصة التي ستبدأ من السادسة السادسة من يوم الخميس وستستمر إلى غاية التاسعة من يوم غد الجمعة.