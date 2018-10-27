بالصور .. مياه الصرف الصحي تصب في بئر سقي بالضاية بن ضحوة في غرداية

وقفت “النهار” على كارثة من العيار الثقيل ببلدية الضاية بن ضحوة إثر قيام بعض أصحاب المنازل بصب مياه الصرف الصحي عبر قنوات الى بئر سقي مربوط بعدد من الابار المتواجدة في وسط المدينة.

والتى يستخدم مياهها المواطنون في عمليات الغسيل و سقي مزارعهم نظرا للطابع الفلاحي للمنطقة.

هذا ودق عشرات المواطنين ناقوس الخطر تخوفا من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه.

خاصة وأن المياه الجوفية يمكن أن تتضرر بهذه المياه القذرة التى تؤدي الى الإصابة بأوبئة على غرار وباء الكوليرا الذي تتسبب فيه مثل هذه الظواهر.

وكشف مواطنون عن مراسلتهم مصالح البلدية حول المشكلة لكن كل مراسلاتهم يتم تجاهلها وإرجاعها اليهم عمدا من طرف مسؤول كبير بنفس البلدية.

نظرا لأن أحد اقربائه متورط في العملية بعدما قام بتشييد بناء فوضوي أين قام المواطنون إستظهار مراسلة الى رئيس البلدية لم تفتح وإنما تم إرجاعها اليهم مغلوقة من طرف ذات المسئول حسبهم.

وطالب السكان بضرورة تدخل والي الولاية عز الدين المشري للوقوف على الحالة الكارثية وإنقاذ المنطقة من وباء محتمل نتيجة صب مياه الصرف الصحي في الابار الإرتوازية.

هذا الى جانب إيفاد لجنة تحقيق للوقوف على حجم الكارثة

وفي رده حول الموضوع أكد خن حرزالله رئيس بلدية الضاية بن ضحوة أنه سيتم فتح تحقيق في قضية صب مياه الصرف الصحي في الابار الإرتوازية و ابار السقي للوقوف على المتسببين فيها ومعاقبتهم.

وإصلاح الأضرار حماية للمواطن من الأمراض المتنقلة عن طريق المياه معتبرا الحالة منعزلة ومؤكدا أنه سيعطي أوامر مستعجلة للمتكفلين بالصحة العمومية للتنقل الى الموقع وتوقيف هذا المصب.

مردفا أن مصالحه قامت خلال الأيام الماضية بالشروع في حملة تحسيسية عبر المساجد في إطار مكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه.

أما بخصوص تورط مسئول ببلديته في إخفاء و ارجاع المراسلات التى إبرقها المواطنون اليه حول القضية أكد رئيس البلدية انه سيقوم بفتح تحقيق و سيتخذ الإجراءات اللازمة بناء على نتائج التحقيق.