بالصور..”ميتالجيريا” يوم لموسيقى الميتال بالعاصمة

نظمت اليوم السبت بالجزائر العاصمة أبواب مفتوحة تحت عنوان “ميتالجيريا” حول موسيقى الميتال.

حيث جمعت بين ثلاثة أجيال من الموسيقيين والمعجبين بهدف إحياء هذا النوع الموسيقي.

وقد نظمت هذه الابواب مجموعة من الموسيقيين بمركز الفنون بقصر الرياس حصن 23 .

حيث شهدت هذه التظاهرة تنظيم معرض ونقاش بالإضافة إلى عرض وحفل.

وفي في بداية اليوم تم عرض الفيلم الوثائقي “شرح الميتال لأمي” 2011 من إخراج الفرنسي فاندبيرغ.

ليتم بعدها تنظيم لقاء تبعه نقاش نشطه رضوان عوامر أحد رواد موسيقى الميتال في الجزائر.

حيث تم التطرق إلى مستقبل هذا النوع الموسيقي في الساحة الفنية الجزائرية.

كما تم تنظيم “سوق مفتوحة للميتال روك” في أروقة الحصن.

حيث عرضت مختلف الآلات الموسيقية والأقراص والملابس.

كما تم تنشيط حفل جمع العديد من الطبوع الموسيقية منها “الجاز ميتال” و’الهيفي ميتال” و “الثراش ميتال”.