بالصور.. ميراوي وصيودة يتفقدان مشاريع قطاع الصحة بالعاصمة

قام كل من وزير الصحة محمد ميراوي والي ولاية الجزائر عبد الخالق صيودة، بزيارة عمل وتفقد قادتهما إلى عديد مشاريع قطاع الصحة بالولاية.

حيث وضعا حجر الأساس لمشاريع المراكز الصحية المتعددة الخدمات بكل من بلديات المعالمة، أولاد فايت، بئر توتة، سيدي أمحمدوالدار البيضاء.

ومشروع إنجاز مركز إستشفائي خاص بالأشخاص المسنين، مشروع مركز “الأم والطفل” ببلدية بابا حسن.

هذا وقد أسديت تعليمات في هذا الصدد، تضمّنت ضرورة إحترام مواعيد تسليم المشاريع ومضاعفة وتيرة العمل.

تقديم تقارير دورية عن سيرورة المشاريع بغرض المتابعة الدقيقة لتقدمها وإلزامية إستدراك التأخرات الحاصلة في بعض المشاريع مع تقديم إعذارات لمكاتب الدراسات والمؤسسات المكلفة بالإنجاز التي أخلت بإلتزامتها التعاقدية.

و إستفادت ولاية الجزائر من رفع التجميد على ثلاث مشاريع لمستشفيات، بسعة 120 سرير لكل واحد منهم، وهذا بكل من بلديات عين البنيان، براقي والرغاية.