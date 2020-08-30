بالصور.. ميسي يتسبب في إحباط طفل من أنصار برشلونة

تسبب النجم الأرجنتيني، ليونل ميسي، للاعب نادي برشلونة الاسباني، اليوم الأحد، في إحباط طفل من أنصار النادي الكتالاني.

وتداولت الصحافة الاسبانية، صور أحد الأطفال من مشجعي نادي برشلونة، وهو يشعر بالاحباط، أمام أمام مقر تدريب الفريق، لعدم تمكنه من ملاقات نجمه الأول ليونيل ميسي.

وتغيب ميسي، اليوم الأحد عن الفحوصات التي أجراها نادي برشلونة للاعبي الفريق، تحسبا لانطلاق التدريبات الجماعية.

وأثار غياب ميسي، حزن الطفل المناصر لنادي برشلونة من جهة، ورفع من حدة التوتر مع إدارة ناديه من جهة أخرى، كون غيابه عن فحوصات الفريق يؤكد اصرار على الرحيل.