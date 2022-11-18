بالصور.. ميسي يستعرض حذاءه الخاص بمونديال قطر 2022

استعرض النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، حذاءه الخاص بكأس العالم 2022 بقطر.

ونقلت صحيفة “ذايلي ميل” البريطانية”، صور لميسي، خلال عرضه الحذاء الجديد الذي سيخوض به غمار مونديال قطر.

كما أظهرت الصور جمال، وجودة الحذاء الجديذ لقائد المنتخب الأرجنتيني، باللون الذهبي، من صنع علامة “أديداس” العالمية.

ويطمح ليونيل ميسي، لتحقيق حلمه في آخر منعرج من مسيرته الكروي الدولية، من خلال قيادة منتخب الأرجنتين لعانقة كأس العالم.