بالصور.. ميسي يصل إلى باريس ويحيي جماهير بياسجي

وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى العاصمة الفرنسية باريس اليوم الثلاثاء، قادما من برشلونة وظهر ميسي مرتديا قميصا أبيضا مكتوب عليه ici c’est paris وقام بتحية جماهير نادي العاصمة.

ونقلت قناة بيين سبورتس القطرية، مباشر للنجم الارجنتيني في مطار لوبيرجي بالعاصمة الفرنسية مباشرة بعد وصوله وهو يلوح لمشجعي باريس سان جرمان ليتأكد بذلك انتقال ميسي الى نادي العاصمة الفرنسية.

وفي المقابل نشر نادي باريس سان جرمان عبر حسابه الرسمي على تويتر صورا تأكد انتقال ميسي الى الفريق، بحيث نشرت صورة من داخل غرف تغيير الملابس لقميصي نايمار ومبابي ويتوسطهما قميص ابيض في اشارة ان قميص ميسي سيكون بينهما قريبا.