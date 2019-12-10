بالصور.. ميلة تحتفل بالذكرى الـ59 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960

احتفلت، اليوم، ولاية ميلة، بالذكرى الـ59 المخلدة لمظاهرات 11 ديسمبر1960 التي تعتبر مهمة ومحطة كبيرة في تاريخ الجزائر.

وأشرف والي الولاية، محمد عمير على الذكرى الـ59 لمظاهرات 11 ديسمبر، ورافقه أعضاء اللجنة الأمنية والأسرة الثورية والمنتخبين المحليين.

وبروضة الشهداء ببلدية وادي العثمانية، تم الوقوف والإستماع للنشيد الوطني و وضع إكليل من الزهور و تلاوة فاتحة الكتاب ترحما على أرواح الشهداء الطاهرة.

ليقوم الوالي بعدها بإعطاء إشارة انطلاق نصف مارطون، وبالمعلم التذكاري لمعركة الموزينة كانت له وفقة ترحم على الشهداء الأبرار.

الذين سقطوا في ميدان الشرف يوم 08 جوان 1960 في بني عجاب دوار ضمبر بلدية وادي العثمانية، أين تلقى شروحا حول المعركة من طرف أحد المجاهدين.

ودائما في إطار هذه الإحتفالات تم زيارة المجاهد ” قيروان علي” بمنزله بهذه المناسبة، كما تم تنظيم مسابقات رياضية.

على غرار لقاء في كرة القدم صنف الكتاكيت بالملعب البلدي وبالقاعة المتعددة الرياضات ” ملاح الطيب” أقيم معرض للصور و لوحات تشكيلية تخليذا للذكرى.

كما تم الإستماع أيضا لأناشيد وطنية من أداء مجموعة صوتية لدار الشباب، كما تم عرض فيلم وثائقي حول الثورة.