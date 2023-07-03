بالصور: ميناء النزهة الصابلات..إنطلاق النقل البحري الحضري والنزهة عبر السفن 

أعطى صبيحة اليوم وزير النقل يوسف شرفة إشارة إنطلاق النقل البحري الحضري والنزهة عبر السفن المبرمجة في موسم الإصطياف 2023. وذلك خلال زيارة تفقدية رفقة الوفد المرافق إلى الزيارة، ميناء النزهة الصابلات بالعاصمة.

وخلال الزيارة قدمت للوزير شروحات حول هذا المكسب الجديد المتموقع في وسط الواجهة البحرية للجزائر العاصمة.

كما تم إعطاء إشارة انطلاق النقل البحري الحضري و النزهة عبر السفن المبرمجة في موسم الإصطياف 2023 التابعة للمؤسسة هذا وإغتنم الوزير الفرصة لتوجيه دعوة للمتعاملين الخواص للإستثمار في هذا النشاط. خاصة وأن السلطات العليا للبلاد قد سخرت جميع الإمكانيات و وفرت الظروف لبعث ديناميكية إقتصادية في مجال النقل البحري والنشاطات التابعة له على غرار النزهة.

وقدم لوزير النقل عرضا حول برنامجها الصيفي الخاص بنقل المسافرين من وإلى الجزائر. أين شدد على ضرورة توفير جميع شروط الراحة للركاب وتقديم خدمات ترقى إلى تطلعاتهم، خاصة أفراد جاليتنا الوطنية.