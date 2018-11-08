بالصور.. ميهوبي يحاضر حول المعرفة والتاريخ

ألقى، اليوم الخميس، وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، محاضرة بالمدرسة الوطنية للإدارة، عنوانها “المعرفة والتاريخ”.

وأشار من خلالها، إلى أن الأمم تبنى على صناعة المعرفة وصناعة التاريخ.

وأضاف ميهوبي، بأن التاريخ لا يعني الماضي فحسب، بل هو الحاضر والمستقبل.

ولا يكون التاريخ قويا ومؤثرا إلا إذا كان المجتمع منتجا للمعرفة والحضارة والإبداع.