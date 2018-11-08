عاجل

بالصور.. ميهوبي يحاضر حول المعرفة والتاريخ

فن وثقافة
  • -
  • 0
بالصور.. ميهوبي يحاضر حول المعرفة والتاريخ
بقلم مصطفى.ق

ألقى، اليوم الخميس، وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، محاضرة بالمدرسة الوطنية للإدارة، عنوانها “المعرفة والتاريخ”.

وأشار من خلالها، إلى أن الأمم تبنى على صناعة المعرفة وصناعة التاريخ.

وأضاف ميهوبي، بأن التاريخ لا يعني الماضي فحسب، بل هو الحاضر والمستقبل.

ولا يكون التاريخ قويا ومؤثرا إلا إذا كان المجتمع منتجا للمعرفة والحضارة والإبداع.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com