بالصور.. ميهوبي يحضر العرض الأول لـ “يوبا الثاني”

حضر وزير الثقافة عز الدين ميهوبي اليوم، العرض الأول للفيلم شبه الوثائقي “يوبا الثاني” للمخرج مقران آيت سعادة.

الفيلم شبه الوثائقي تم بثه اليوم في قاعة سينماتيك تيزي وزو.

اعتمد المخرج فيه على عدد من المختصين في التاريخ النوميدي، ونجح في أن يقدم شخصية الملك العالم يوبا بصورة احترافية.