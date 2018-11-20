بالصور.. ميهوبي يحضر حفلا للأطفال في وهران

فن وثقافة
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بالصور.. ميهوبي يحضر حفلا للأطفال في وهران
بقلم مصطفى.ق

حضر وزير الثقافة عز الدين ميهوبي اليوم حفلا للأطفال بمسرح عبد القادر علولة بوهران، حيث تم تنظيم مسابقة المنشد الصغير.

وقال ميهوبي في تغريدة له في صفحتة الرسمية على تويتر: في طريق عودتي من عين تيموشنت، حضرت الحفل.

بمشارك عدد من الأطفال، ومنحوا جوائز  رمزية.

بينما رسم فنانو الغرافيتي على جدران الجناح المقابل للمسرح لوحات وتخطيطات تتوسطها صورة الفنان الراحل عبد القادر علولة.


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