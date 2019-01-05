بالصور.. ميهوبي يحن إلى لوح القرآن وجرس المدرسة

نشر وزير الثقافة عز الدين ميهوبي صورا لزيارته بولاية برج بوعريريج، مستذكرا نصف قرن العمر الذي مر سريعا.

وقال ميهوبي في منشوره على تويتر، في أقدم مدرسة ببرج زمورة جلست مع والي ولاية برج بوعريريج على طاولة مدرسية، ودقيت الجرس مثلما عشته طفلا.

وفي زاوية سيدي بوداود، قرأت على اللوحة مع الأطفال قليلا من القرآن.

أن تستعيد ذاتك بعد نصف قرن، يجعل منك طفلا، وتسقط كل الألقاب.