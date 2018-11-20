بالصور.. ميهوبي يدشن تمثالا لبابا عروج في عين تيموشنت

أشرف، وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، اليوم الثلاثاء، على تدشين مجسّم القائد البحري بابا عروج.

بحضور سفير تركيا بالجزائر وعدة شخصيات عسكرية وسياسية.

وجاء في منشور للوزير في صفحته الرمسة على تويتر.

أشرفت بمدينة عين تيموشنت على تدشين مجسّم القائد البحري بابا عروج.

بمناسبة مرور 5 قرون على سقوطه في ميدان الشرف دفاعا عن المدينة.

بحضور سفير تركيا بالجزائر، وضباط سامين من البحريتين الجزائرية والتركية ووالي الولاية ومدير عام الأرشيف الوطني،.

كما شكر الوزيير النحات الشاب سليم مباني الذي ابدع في نحت التمثال.