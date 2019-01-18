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بالصور.. ميهوبي يزور خلوة العلاَّمة عبد الرحمن بن خلدون في تيارت

فن وثقافة
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بالصور.. ميهوبي يزور خلوة العلاَّمة عبد الرحمن بن خلدون في تيارت
بقلم مصطفى.ق

زار وزير الثقافة عز الدين ميهوبي خلوة العلاَّمة عبد الرحمن بن خلدون في تاوغزوت، بولاية تيارت.

المغارة التي قلعة بني سلامة، القريبة من مدينة فرندة بالولاية التي تقع غرب البلاد.

الخلوة التي ألّف بها أشهر كتاب في علم الاجتماع الموسوم ب “المقدّمة”.

وقال ميهوبي انها مكان يستحق الزيارة والتأمّل وأردف انه  في مثل هذه الأماكن البسيطة تخرج الأفكار العظيمة.


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