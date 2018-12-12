بالصور.. ميهوبي يزور معرض الفنانة باية بالمتحف الوطني للفنون الجميلة

زار وزير الثقافة عز الدين ميهوبي معرض الفنانة باية بالمتحف الوطني للفنون الجميلة.

وقال ميهوبي في صفحته الرسمية في تيوتر،في ذكرى ميلاد أيقونة الفن التشكيلي الجزائري “باية Baya”.

وتكريم غوغل Google لها تنقلت إلى المتحف الوطني للفنون الجميلة حيث تعرض لوحاتها.

نالت باية الرسامة العصامية احترام كبار الرسامين العالميين بينهم بيكاسو.

منحها الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وسام الاستحقاق الوطني درجة أثير 2017.