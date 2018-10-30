بالصور..ميهوبي يستقبل أصغر روائي مشارك في الصالون الدولي للكتاب

إستقبل وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، أمس الإثنين، الروائي محمد أيمن حمادي، إبن 16 ربيعا، في مقر دائرته الوزارية.

ووفق ما غرد به الوزير عبر صفحته الرسمية بالتويتر، فإن الروائي الشاب وصل لمكتب ميهوبي بدعوة من هذا الأخير، قادما من برج عمر إدريس بإليزي.

وقال ميهوبي: “زارني في مكتبي اليوم الروائي الواعد محمد أيمن حمّادي (16 سنة) قادما من برج عمر إدريس (إليزي)”

وتابع ذات المسؤول: “ليوقّع روايته الأولى “لم أكُ بغيّا” يوم 4 نوفمبر بجناح مؤسسة الفنون المطبعية بالصالون الدولي للكتاب..”

وأضاف ذات المغرد: “أخبرني أنه يعكف على مشاريع روائية جديدة. هنيئا لنا بأيمن.. ومزيدا من التألق والنجاح”.