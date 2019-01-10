بالصور.. ميهوبي يستقبل عصام تعشيت مخرج فيلم “هيومن”

استقبل اليوم وزير الثقافة عز الدين ميهوبي عصام تعشيت، مخرج فيلم “هيومن”.

ونشر ميهوبي في صفحته الرسمية على تويتر:عصام تعشيت، مخرج يَعِدُ بالكثير، فقد استطاع أن يفرض فيلمه “هيومن ” في عشرات المهرجانات السينمائية، وحاز كثيرا من الجوائز.

زارني، عارضا مشروع مهرجان إيمدغاسن للفيلم القصير بباتنة، وطبيعي جدا أن ندعم مبادرة سينمائية كهذه.

واصل في تحقيق حلمك، ولا تأبه بأعداء النجاح.. برافو.