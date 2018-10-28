بالصور.. ميهوبي يستقبل نائب وزير الثقافة الصيني

استقبل اليوم وزير الثقافة عز الدين ميهوبي نائب وزير الثقافة والإعلام بجمهورية الصين الشعبية.

ونشر ميهوبي على صفحته الرسمية في تويتر ان الزيارة تأتي في إطار إحياء الذكرى 60 لإرساء العلاقات الجزائرية الصينية.

ويضم الوفد أكثر من 160 عضوا من كتاب وناشرين وإعلاميين، يتقدمهم مو يان الحائز على نوبل.

الوفد الصيني الذي يحضر الى الجزائر كضيف شرف في الصالون الدولي للكتاب سيلا 2018.