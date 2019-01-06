عاجل

بالصور.. ميهوبي يشرف على إفتتاح أسبوع التراث الأمازيغي بالعاصمة

فن وثقافة
  • -
  • 0
بالصور.. ميهوبي يشرف على إفتتاح أسبوع التراث الأمازيغي بالعاصمة
بقلم مصطفى.ق

أشرف اليوم وزير الثقافة عز الدين ميهوبي على افتتاح أسبوع التراث الأمازيغي لولاية الجزائر.

ونشر ميهوبي على صفحته الرسمية في تيوتر،احياء لعيد يناير السنوي، أشرفت اليوم على افتتاح أسبوع التراث الأمازيغي لولاية الجزائر بقصر رياس البحر، إلى جانب والي ولاية الجزائر.

ويضم الاسبوع الثافي، معارض تقليدية للفخار والحلي والطرز والمأكولات..

وقدم الدكتور محمد أرزقي فراد محاضرة حول إسهامات الأمازيغ الجزائريين في الحضارة الانسانية.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com