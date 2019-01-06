بالصور.. ميهوبي يشرف على إفتتاح أسبوع التراث الأمازيغي بالعاصمة

أشرف اليوم وزير الثقافة عز الدين ميهوبي على افتتاح أسبوع التراث الأمازيغي لولاية الجزائر.

ونشر ميهوبي على صفحته الرسمية في تيوتر،احياء لعيد يناير السنوي، أشرفت اليوم على افتتاح أسبوع التراث الأمازيغي لولاية الجزائر بقصر رياس البحر، إلى جانب والي ولاية الجزائر.

ويضم الاسبوع الثافي، معارض تقليدية للفخار والحلي والطرز والمأكولات..

وقدم الدكتور محمد أرزقي فراد محاضرة حول إسهامات الأمازيغ الجزائريين في الحضارة الانسانية.