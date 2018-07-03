بالصور.. ميهوبي يطلق عملية توزيع كتب المطالعة العمومية على المكتبات

أعطى وزير الثقافة عزالدين ميهوبي، اليوم بالعاصمة رمزيا إشارة إنطلاق عملية توزيع الكتب على كافة مكتبات الجزائر.

حيث سلم الحصة الاولى لفائدة ثماني مناطق بالوسط.

و نظمت هذه العملية بالمكتبة الوطنية بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال56 لعيد الاستقلال و الشباب.

إذ شملت حصة 75 الف نسخة تمثل 2716 عنوان و1.600.000 كتاب صادر أثناء مختلف التظاهرات الثقافية منذ 2003.

والموجهة لتزويد الاماكن العمومية بالكتب على كامل التراب الوطني.

ويرتقب ان تتواصل هذه العملية إلى غاية نهاية السنة لتشمل كل التراب الوطني.

وتتناول هذه الكتب الأدب والتاريخ والهندسة المعمارية والتراث وغيرها.

باللغات العربية والفرنسية والأمازيغية ومعظمها كتبت من قبل كتاب جزائريين.

و ثمن وزير الثقافة هذه المبادرة وذكر بجهود الدولة لترقية العلم وتشجيع المطالعة العامة في الجزائر.