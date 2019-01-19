بالصور.. ميهوبي يطمئن على صحة الفنان محند أكلي بلخير

زار وزير الثقافة عز الدين ميهوبي اليوم، الفنان محند أكلي بلخير ببلدية بوجيمة ماكودة في تيزي وزو.

الفنان محند أكلي بلخير، يعاني من متاعب صحية ألزمته الفراش، ورغم ذالك أدى إحدى أغانيه الجميلة.

التي أهداها للنساء اللواتي يتمسكن بتقاليدهن الأصيلة، وكان بين الحضور الفنان طاهر طالب، وكل أفراد عائلته وأعيان بوجيمة.