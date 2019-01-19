بالصور.. ميهوبي يعطي إشارة إنطلاق تصوير فيلم سي محند أومحند

أعطى اليوم وزير الثقافة عز الدين ميهوبي اليوم، بتيزي وزو إشارة الانطلاق في تصوير فيلم “سي محند أومحند”.
الفيلم حول سي محند أومحند، الشاعر والفيلسوف المتصوف، للمخرج علي موزاوي، وبطولة الممثل جمال محمدي.
وانطلق التصوير بجمعة الصهاريج في مقلع بتيزي وزو، وسيتم تصوير مشاهد الفيلم في عدد من الولايات التي شهدت مرور وإقامة الشاعر.
منها، بومرداس، سطيف، قسنطينة، عنابة.
أعطيت اليوم بجمعة الصهاريج (مقلع- تيزي وزو) إشارة الانطلاق في تصوير فيلم "سي محند أومحند" الشاعر والفيلسوف المتصوف، للمخرج #علي موزاوي، وبطولة الممثل #جمال محمدي.
وسيتم تصوير مشاهد الفيلم في عدد من الولايات التي شهدت مرور أو إقامة الشاعر، منها، بومرداس، سطيف، قسنطينة، عنابة.. pic.twitter.com/di2yoU1fK3
— azzedine mihoubi (@azzedinemihoub3) January 19, 2019
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