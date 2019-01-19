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بالصور.. ميهوبي يعطي إشارة إنطلاق تصوير فيلم سي محند أومحند

فن وثقافة
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بالصور.. ميهوبي يعطي إشارة إنطلاق تصوير فيلم سي محند أومحند ميهوبي
بقلم مصطفى.ق

أعطى اليوم وزير الثقافة عز الدين ميهوبي اليوم، بتيزي وزو إشارة الانطلاق في تصوير فيلم “سي محند أومحند”.

الفيلم حول سي محند أومحند، الشاعر والفيلسوف المتصوف، للمخرج علي موزاوي، وبطولة الممثل جمال محمدي.

وانطلق التصوير بجمعة الصهاريج في مقلع بتيزي وزو، وسيتم تصوير مشاهد الفيلم في عدد من الولايات التي شهدت مرور وإقامة الشاعر.

منها، بومرداس، سطيف، قسنطينة، عنابة.


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