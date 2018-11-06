بالصور..ميهوبي يلتقي بقرّائه ومعجبيه بمعرض الكتاب ويحظى بالتكريم

تلقى وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي، أمس الإثنين، من نظيره الفلسطيني، إيهاب بسيسو، هدية متمثلة في مفتاح العودة.

وكتب الوزير في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بالتويتر، اليوم الثلاثاء، أن هذه الهدية تسلمها خلال تواجده بجناح دولة فلسطين، على هامش الصالون الدولي للكتاب.

وقال ميهوبي: “مفتاح العودة.. هدية تلقيتها من جناح دولة فلسطين بالصالون الدولي للكتاب”.

وأضاف ذات المسؤول: “هدية من صديقي إيهاب بسيسو وزير الثقافة الفلسطيني..”

وتابع قائلا: “العودة.. حتمية تاريخية”.

هذا وقام الوزير بزيارة للصالون الدولي للكتاب في طبعته الـ23، الذي يحتضن فعالياته قصر المعارض، بالجزائر العاصمة.

أين قام ميهوبي بالتوقيع على روايته المترجمة “إرهابستان”على مستوى جناح منشورات القصبة.