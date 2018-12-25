بالصور.. ميهوبي يلتقي فرقة “فيربا” الأوكرانية

إتقى وزير الثقافة عز الدين ميهوبي أعضاء فرقة فرقة فيربا “”Verba الأوكرانية التي ستقدم عرضها الأول في الجزائر.

ونشر ميهوبي في صفحته الرسمية على تويتر :التقيت بفرقة فيربا Verba الأوكرانية ذات الشهرة العالمية، حيث ستقدم عرضها ظلال العجائب shadow لأول مرة في الجزائر.

بدءا بعين الدفلى اليوم، في رحلة نحو سطيف وتيزي وزو والجزائر العاصمة.

عرض يتسم بالفرجة والمتعة والجمع بين الظل والضوء والموسيقى وحركة الجسد.