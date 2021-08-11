بالصور.. مُحادثة خاصة بين محرز وغوارديولا في تدريبات السيتي

يبدو أن المدرب الإسباني لفريق “مانشستر سيتي” الإنجليزي “بيب غوارديولا” يُعول كثيرا هذا الموسم على نجمه الدولي الجزائري “رياض محرز”.

الحساب الرسمي للسيتي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر صور تُظهر مُحادثة بين التقني الكاتلوني وقائد المنتخب الوطني الجزائري.

الحديث دار بين الرجلين في الحصة التدريبية للسيتيزن التي جرت اليوم الأربعاء.

وعلق تويتر السيتي على الصور بعبارة:”مُحادثة خاصة مع ساحر العرب”.