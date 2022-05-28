بالصور.. مُستشار رئيس الجمهورية يكرم مولودية البيض وإتحاد خنشلة

كرم صبيحة اليوم السبت، مُستشار رئيس الجمهورية المُكلف بالعلاقات الخارجية، عبد الحفيظ علاهم، فريقي مولودية البيض وإتحاد خنشلة.

وجاء هذا التكريم، بالنيابة عن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لفريقي مولودية البيض واتحاد خنشلة، بعد نجاحهما في الصعود للمحترف الأول.

وقرر، رئيس الجمهورية، عبدالمجيد تبون، منح مبلغ 3 ملايير سنتيم لفريقي مولودية البيض واتحاد خنشلة.

كما قرر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، منح حافلة للفريقين من نوع “مارسيديس” نظير نجاحهما في الصعود للمحترف الاول.

ولتحفيز الفريقين على مواصلة التألق في الموسم المقبل المحترف الأول.

للإشارة، حضر هذا التكريم، رئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار، و وزير الشباب والرياضة عبدالرزاق سبقاق.