بالصور.. مُشجع للسيتي يطلب شيء غريب من محرز لحظة دخوله ملعب “الإتحاد”

يبدو أن أنصار فريق مانشستر سيتي الإنجليزي يعشقون النجم الدولي الجزائري رياض محرز لحد النخاع رغم أنه أمضى في فريقهم أمسية الثلاثاء فقط.

حيث لفت مُشجع للسيتي الأنظار أمسية اليوم لحظة وصول نجم المنتخب الوطني الجزائري لملعب الإتحاد لتقديمه رسميا لجماهير السيتيزن.

وطلب المُشجع المُغرم بأشبال المدرب الإسباني بيب غوارديولا من محرز التوقيع له على ظهره في لقطة توضح عشق جماهير السيتي للساحر الجزائري.

ولبى رياض محرز طلب المُشجع الغريب حيث وقع له أوتوغراف بالقرب من الوشم الذي يضعه على ظهره والذي يحمل شعار السيتيزن.