بالصور.. مُنتخب أقل من 18 سنة ينهزم أمام المغرب في الألعاب المتوسطية

سقط أمسية اليوم الثلاثاء المُنتخب الوطني الجزائري لأقل من 18 سنة أمام نظيره المغربي بهدفين دون رد.

وذلك في لقاء الجولة الثانية من المجموعة الأولى لدورة كرة القدم بألعاب البحر الأبيض المتوسط وهران 2022.

وعرف اللقاء الذي جرى بملعب سيق الجديد تسجيل المغرب لهدفيه في المرحلة الثانية مع طرد الظهير الأيسر للخضر.

وسيلعب أشبال الناخب الوطني، مراد سلاطني، مواجهة الحسم أمام فرنسا بعد غدا الخميس بملعب الشهيد أحمد زبانة بوهران.