بالصور.. مُنتخب أقل من 20 سنة يُجري آخر حصة تدريبية قبل مواجهة النيجر

إختتم أمسية اليوم الجمعة المُنتخب الوطني الجزائري لأقل من 20 سنة تحضيراته تحسبا لمواجهة المنتخب النيجيري الحاسمة في كأس العرب للمُنتخبات لأقل من 20 سنة الجارية وقائعها بمصر.

أشبال المدرب محمد لاسات آجروا آخر حصة تدريبية تحسبا للمواجهة المُقررة لحساب الجولة الثالثة من المجموعة الأولى، والتي ستُلعب غدا بداية من الساعة الثالثة زوالا بالتوقيت الجزائري، وسيكون المنتخب الوطني بحاجة للتعادل أو الفوز من أجل التأهل للدور المُقبل بحكم أنه يحتل المركز الثاني في المجموعة ب3 نقاط.

مُدرب المنتخب الوطني استدعى لاعب أتلتيك بارادو ياسين تيتراوي لتدعيم الخضر في هاته المُنافسة، على أن يحط الرحال سهرة اليوم الجمعة بمقر إقامة زملاء بوعون ليكون حاضرا في مواجهة النيجر غدا، وغاب تيتراوي عن بداية المنافسة بسبب اجتيازه امتحان البكالوريا.