بالصور.. مُوثقو الغرب يعقدون جمعية عامة عادية بوهران

عقدت اليوم، الغرفة الجهوية لموثقي ناحية الغرب بوهران، أول جمعية عامة عادية بعد انتخابات تجديد أعضاء الغرفة التي جرت سبتمبرالماضي.

وانعقدت الجمعية العامة بنزل “زينيت” بوهران، تحت رئاسة رئيس الغرفة الجهوية لناحية الغرب بن ونان رضا.

واستهلت الجمعية أشغالها بتكريم رؤساء الغرفة الوطنية ورؤساء الغرفة الجهوية لناحية الغرب السابقين، عرفانا بما قدموه من خدمات جليلة للرقي بمهنة التوثيق.

وحضر الجمعية العامة عدد من قضاة ومحامين ومحضرين، وشهدت إلقاء كلمات، صبت في مجملها في ضرورة مواصلة العمل، لإعطاء مهنة التوثيق المكانة اللائقة بها.

وكانت كلمة رئيس غرفة الغرب بن ونان بمثابة خارطة طريق، حيث شرّح واقع المهنة، ودورها وإسهامها في إنجاح الانتخابات الرئاسية الاسبقة، من خلال إسناد مهمة المصادقة على استمارات المترشحين إلى المكاتب العمومية للتوثيق.

وقال ان أسرة التوثيق أمدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بكفاءات علمية من الطراز العالي.

وخلص بن ونان الى توصيات تصُب كلها في الحفاظ على شرف وقيمة مهنة التوثيق.

وكشف أن الغرفة تُخضر لعقد ملتقى علمي ببشار، خلال السداسي الأول لهذه السنة، وملتقى آخر بوهران.

وجدد عزم الغرفة على تعزيز التعاون الدولي مع غرف التوثيق في الدول الصديقة.

ولفت إلى أن غرفة الموثقين لناحية الغرب، أبرمت اتفاقية صداقة مع غرفة الموثقين ل”فالانس” بإسبانيا، بهدف التعاون وتبادل التجارب بين الدولتين في مجال التوثيق وعصرنته.

وحذر بن ونان من محاولات تقليص صلاحيات الموثق وإسنادها لجهات غريبة عن أسرة التوثيق بداعي تجاوز بطء إجراءات التوثيق.